Sette italiani su dieci hanno fiducia nella polizia

Nell’anno della pandemia, gli italiani continuano a nutrire fiducia nelle forze dell’ordine. E in particolare sette su 10 (il 69,2%) esprimono apprezzamento per la Polizia di Stato. È quanto emerge nell’Ultimo «Rapporto Italia» dell’Eurispes che indica come, anche in una situazione di emergenza, l’operato delle donne e degli uomini della Polizia abbia contribuito a rinsaldare il legame tra i cittadini e le istituzioni, attraverso un’azione quotidiana di prossimità, intercettando i bisogni reali della gente e profondendo umanità e buon senso nelle attività di controllo.

In un panorama contraddistinto da una moltitudine di informazioni, la Polizia di Stato, attraverso le piattaforme social, ha veicolato contenuti trasversali, fornendo puntuali informazioni di servizio e spaccati della vita quotidiana di chi ha trovato nella Polizia di Stato aiuto, supporto e solidarietà. Assistenza e sicurezza hanno costituito un binomio inscindibile, declinato in attività operative di prevenzione e controllo a cui si è affiancato il partenariato con altri attori della società civile che ha consentito di realizzare numerose iniziative a supporto dei cittadini e della comunità, quali la distribuzione di mascherine, la sanificazione di aree cittadine, il concorso nella campagna vaccinale per gli over 80 con i medici della Polizia di Stato.

Numerose le occasioni in cui la sensibilità dei poliziotti si è tradotta anche in azioni di vero volontariato: dalle raccolte fondi per sostenere con pacchi alimentari le famiglie bisognose, all’acquisto di ventilatori polmonari nella prima fase dell’emergenza, dai regali di Natale ai bambini ospitati nelle case famiglia, alle uova di Pasqua consegnate negli ospedali pediatrici.

