Covid, sale il tasso di positività e il numero dei morti. Giù terapie intensive e contagi

Il bollettino del 10 maggio sul Covid pubblicato dal Minister della Salute evidenzia che sono 5.080 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, un dato in calo rispetto a ieri quando erano stati 8.292, per un totale di 4.116.287 dall’inizio dell’epidemia. Sono 198 i decessi, in aumento rispetto ai 139 di ieri. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 130.000 rispetto ai 226.006 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale al 3,9 per cento rispetto al 3,7 per cento di ieri. Il numero degli attualmente positivi è di 373.670, in calo di 10.184 unità rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 15.063 per un totale di 3.619.586 dall’inizio dell’epidemia. Sono 2.158 le persone ricoverate in terapia intensiva, 34 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 15.427. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Campania, il Lazio, la Sicilia e la Lombardia.

In particolare oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-1.185) e oltre 4 mila antigenici per un totale di oltre 15 mila test, si registrano 680 casi positivi (-108), 17 i decessi (+7) e +1.463 i guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 300. Da lunedì 17 maggio sono stati inoltre estesi i richiami di Pfizer a 5 settimane, recependo la raccomandazione del CTS: una scelta che consentirà di recuperare circa 100 mila slot di Pfizer nel mese di maggio. Tutti gli interessati verranno avvertiti con un sms che riferisce la nuova data che corrisponde a 14 giorni in più, ma stesso orario e luogo.

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati invece registrati 583 casi di Covid, di cui 37 ’debolmente positivi’, e 23 morti. Dall’inizio dell’epidemia i decessi nella regione salgono a quota 33.205. I tamponi processati sono 16.223 (di cui 12.836 molecolari e 3.387 antigenici), per un tasso di positività del 3,5%. I guariti/dimessi sono 4.583 (totale complessivo: 744.091, di cui 3.083 dimessi e 741.008 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva scendono a 479 (-13), mentre i ricoverati a 2.668 (-58). Ieri, a fronte di 16.223 tamponi, si erano registrati 1.326 contagi e 33 morti, con un’indice di positività dell’8,1%.

Complessivamente in Italia i dati settimanali riferiscono che ci sono stati 9368 casi in media al giorno (-2003, -18% rispetto a 7 giorni fa), 228 decessi (-43, -16%), più 115 nuovi ingressi in terapia intensiva al giorno (-26, -18%) e la media dei tamponi è di 284.338 (+3.650, +1%).

