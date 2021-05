Ciro Grillo, spunta la droga. I verbali dell'amica: cosa ho visto quella notte. Nuovo interrogatorio?

06 maggio 2021 a

Non solo alcol, ci sarebbe anche droga nella notte in cui si sarebbe consumata la violenza sessuale di gruppo da parte di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria ai danni della ragazza di 19 anni che li ha denunciati al ritorno dalla vacanza in Sardegna in compagnia della sua amica. Lo si apprende dai verbali di interrogatorio proprio di quest'ultima, coinvolta nell'inchiesta anche come presunta vittima, non direttamente di uno stupro ma per le foto scattate dagli indagati mentre dormiva e in cui gli stessi portavano i propri genitali sul suo viso. Nei prossimi giorni, inoltre, i quattro giovani tra cui il figlio di Beppe Grillo potrebbero chiedere di essere interrogati di nuovo.

Nel verbale, riporta il Giornale, la ragazza sembra contraddire alcuni dei punti fermi della difesa. La ragazza ha detto che "ci hanno offerto alcolici ma non abbiamo accettato", quindi entrambe le ragazze non avrebbero bevuto. "Quando eravamo a casa" Grillo e gli altri "ci proponevano di fumare marijuana" ha detto agli inquirenti. I ragazzi si chiedevano "l'un l'altro dove l'avessero messa". Droga che non sarebbe stata assunta dalle due ragazze, sostiene l'interrogata.

L'amica della vittima dello stupro fornisce nuovi dettagli. Si sarebbe svegliata durante le violenze all'amica, almeno tre volte, la prima perché Ciro Grillo urlava: "Diceva: "Me la sono portata a casa (la 19enne italo.norvegese che ha denunciato la violenza, ndr) perché me la volevo s*** e invece lo sta facendo lui". Il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, si apprende dai verbali, avrebbe svegliato la ragazza chiedendole "se volessi andare in camera con lui", offerta declinata.

In quelle ore si sarebbero consumate le violenze, singole e di gruppo, ai danni della sua amica. Al risveglio, sostiene davanti ai magistrati, l'altra era "accovacciata accanto a me, in accappatoio e piangeva", "non rispondeva" alle domande", poi "è arrivato uno dei ragazzi, chiedeva se era tutto a posto e lei gli volgeva le spalle... si è allontanata".

La giovane "era in un letto singolo nuda, confusa, aveva tutto il trucco colato... si guardava intorno come se non riuscisse a capire dove fosse", ma poi la confessione all'amica: "Ha detto mi hanno violentata tutti".

