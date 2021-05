Otto e mezzo, anche Andrea Scanzi attacca il "furbo" Fedez: nessuna censura dalla Rai e il silenzio su Amazon

03 maggio 2021 a

L’opinione pubblica si è spaccata sul caso che ha visto protagonista Fedez e il discorso che ha tenuto sul palco del concertone del 1 maggio, un monologo andato in onda in diretta tv su Rai3. A schierarsi dalla parte di chi critica il rapper e marito di Chiara Ferragni è Andrea Scanzi, anche lui al centro delle polemiche per la questione del vaccino AstraZeneca ricevuto in via prioritaria in quanto presunto caregiver dei genitori fragili.

Privatizzare la Rai, unica soluzione al problema censura

Il giornalista, ospite di Lilli Gruber nel suo programma Otto e mezzo, in onda su La7, non risparmia bordate al cantante: ”A me di Fedez onestamente interessa poco, non mi interessa dire se sia simpatico o antipatico, non ha ricevuto nessuna censura ed è stato anche furbo. È uno che cavalca la polemica benissimo”. Scanzi rincara poi la dose, tirando in ballo una questione su cui Fedez ha glissato: “Sarebbe stato eroico se fosse salito sul palco e avesse per esempio attaccato il livello dei lavoratori su Amazon, tenendo conto che ha un contratto enormemente milionario con Amazon. Se attacchi la Rai tutto sommato rischi poco…”.

