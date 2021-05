Covid, quanto durano i vaccini: "Già in autunno..." L'allarme dei ricercatori su copertura e richiami

04 maggio 2021 a

I richiami contro il Covid 19, già in autunno, potrebbero diventare necessari se la copertura del vaccino svanisse nove/dodici mesi dopo la prima somministrazione. In altri casi, i richiami potrebbero servire a combattere le nuove varianti Covid. "L’Italia potrebbe vivere una campagna vaccinale senza soluzione di continuità - scrive il Sole 24 Ore - Se tra settembre e ottobre prossimi si raggiungerà l’agognata immunità di gregge con almeno il 70% degli italiani vaccinati (42 milioni) già da novembre potrebbero partire i richiami del vaccino per chi si è immunizzato per primo". Dunque l'ipotesi richiami già in autunno sarebbe per sanitari, over 80 e fragili.

La scorsa settimana, la direttrice commerciale di Moderna, Corinne M. Le Goff, durante una videoconferenza ha detto che gli Americani potrebbero iniziare a ricevere dosi di richiamo del vaccino di Moderna verso la fine dell’anno, come protezione dalle varianti Covid. Johnson & Johnson (J&J) ha comunicato che il suo vaccino in dose unica avrà probabilmente bisogno di essere somministrato annualmente.

Ma quanto duri la copertura del vaccino non si sa ancora. "Tra fine gennaio e fine aprile di quest’anno hanno ricevuto già una doppia dose di vaccino 6 milioni di italiani - scrive il Sole 24 Ore - Innanzitutto gli oltre 2 milioni di sanitari, i primi in assoluto a ricevere il siero contro il Covid e per i quali c’è anche un obbligo a vaccinarsi, e poi circa 4 milioni di over 80 e fragili Da loro potrebbe ripartire la nuova campagna vaccinale che viene considerata ormai scontata se il virus, come sembra, diventerà endemico". Il tema è dibattuto a livello scientifico ma mancano ancora dati definitivi.



