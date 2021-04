Consiglio di Stato, bufera sul presidente: Filippo Patroni Griffi indagato per induzione indebita

22 aprile 2021 a

Avrebbe fatto pressioni su un avvocato per favorire un’amica e adesso l’ipotesi di reato è induzione indebita. I pm di Roma hanno iscritto Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato, nel registro degli indagati. A riportare la notizia in esclusiva è Il Domani in edicola venerdì 23 aprile.

"Anche Piero Amara sarebbe indagato per lo stesso reato" scrive Emiliano Fittipaldi. Nel mirino anche l’avvocato dalle cui dichiarazioni è nata l’inchiesta. Ma il giudice finito sotto la lente dei magistrati si difende dall'accusa e denuncia: "Non lo conosco, è solo una calunnia". "Secondo le sue dichiarazioni - scrive online Il Domani anticipando l'esclusiva - Patroni Griffi gli avrebbe chiesto durante un incontro a un ristorante di non licenziare la donna, assunta tempo prima su richiesta di Fabrizio Centofanti".

