Covid, in arrivo nei supermercati il primo kit per il tampone fai da te

Arriverà presto nei supermercati il tampone fai da te. Technomed, un fornitore austriaco di soluzioni e prodotti di tecnologia medica, distribuisce il primo test rapido dell'antigene per l'autodiagnosi del Covid-19 al mondo certificato per l'uso in tutta l'Ue. Il test per l'autodiagnosi del coronavirus dell'azienda cinese Xiamen Boson Biotech, «Scheda per test rapido dell'antigene del SARS-CoV-2», è stato il primo prodotto ad essere testato. Ciò significa che questo test per l'autodiagnosi ha ottenuto la certificazione Ce che conferma la qualità e l'affidabilità del prodotto. «Siamo molto orgogliosi di poter fornire a tutta l'Europa il test per l'autodiagnosi Boson, un prodotto di alta qualità per contenere e combattere la pandemia», afferma il Moritz Bubik, ad di Technomed, che aggiunge: «I prodotti che contribuiscono al contenimento della pandemia devono anche offrire qualità, affidabilità, disponibilità e accessibilità economica comprovate. Solo completando il processo di certificazione è possibile dimostrare la qualità e l'affidabilità che gli utenti finali si aspettano e meritano».

Attualmente si stanno pianificando le vendite in vari mercati europei e i test per l'autodiagnosi sono già disponibili. Ogni settimana vengono prodotti circa 20 milioni di test, confezionati in vari modi: confezione singola, confezione da 5 e confezione da 20. Technomed continuerà a diversificare i propri canali di distribuzione, fornendo i propri prodotti a organismi pubblici, a distributori specializzati e farmaceutici, nonché ai rivenditori. Il test per l'autodiagnosi del coronavirus viene eseguito tramite un tampone nella regione nasale anteriore. Costerà tra i 6 e gli 8 euro. Il risultato è disponibile dopo circa 15 minuti e il test rileva tutte le mutazioni del virus attualmente conosciute. Il prodotto consiste in cassette per test, tamponi, fiala con soluzione di estrazione, tubo con tappo contagocce e istruzioni per l'uso privato.

