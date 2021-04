Perfino Damiano dei Maneskin capisce quello che non entra in testa a Grillo e sua moglie: una donna denuncia violenza quando riesce

20 aprile 2021 a

Pure Damiano dei Maneskin se la prende con Beppe Grillo e la moglie. Damiano David, frontman della band che ha vinto l’ultima edizione di Sanremo, ha deciso di dire la sua sul video del leader del M5S, nel quale è stata fatta una difesa del figlio, accusato per violenza sessuale, e veniva attaccata la presunta vittima di stupro.

Queste le parole del cantante: “Non sono io il pubblico ministero, e non sta a me giudicare l'innocenza o la colpevolezza, quello lo farà chi di dovere. Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo otto giorni allora non era stupro. Non è così. Ci sono persone, soprattutto donne che si rendono conto del fatto molto tempo dopo e trovano il coraggio di denunciare molto tempo dopo. Perché siamo abituati a pensare che molte cose siano legittime quando in realtà non lo sono e perché c'è un problema proprio di fondo e di educazione. Quindi vi prego di informarvi e di astenervi da dichiarazioni tanto disumane. Almeno, ai miei followers, ecco”.

