Abusò di minori, preso a Santo Domingo

19 aprile 2021 a

E ' un accusato di abusi sessuali su minorenni e ritenuto tra i 19 più pericolosi al mondo, Luciano Scibilia , 74 anni, è stato messo su un aereo a Santo Domingo, direzione Roma, dove verrà chiuso in carcere per scontare una pena di 5 anni e due mesi. L'uomo è stato bloccato, un termine di un'indagine internazionale della polizia, venerdì scorso nella Repubblica Dominicana: il latitante si trovava a Samanà , località a 200 chilometri a nord dalla Capitale ed è destinatario di un ordine di esecuzione, emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, per violenza sessuale su minori: i reati li avrebbe commessi a Viterbo.

Video su questo argomento Abusi su minori, arrestato latitante internazionale a Santo Domingo

Nella scheda informativa che riguarda viene evidenziato che, fingendosi un pranoterapeuta in grado di curare qualsiasi malattia e approfittando dell'amicizia che alcune ragazze avevano con la figlia della partner, ha abusato sessualmente di loro con la scusa di sottoporle a trattamenti terapeutici. All'atto del fermo ci sono stati momenti di tensione poiché il vicinato, alla vista della polizia, si è riversato in strada quasi a protezione di Scibilia , the conosciuto dagli abitanti poiché da tanti anni viveva nel quartiere con una donna ei suoi quattro figli, tre bambine e un bimbo. Il responsabile dell'Interpol sul posto è immediatamente associato e ha dimostrato l'interpretazione dell'arresto, calmando così gli animi e permettendo il fermo in sicurezza del latitante che in quel momento stava raggiungendo un bar insieme a un bimbo di 8 anni. A far scattare le indagini a cura del commissariato Tuscolano di Roma la segnalazione di una delle vittime che lamentava il fatto che, nonostante i gravi reati commessi e la successiva condanna passata in giudicato, Scibilia ancora fosse in libertà e utilizzasse liberamente il proprio profilo Facebook. . Gli Investigatori Hanno Così Scoperto, Attraverso l'Inps e accertamenti bancari e postali, che l'uomo percepiva una pensione ea Roma aveva una persona di fiducia che effettuava prelievi e bonifici utilizzando i conti correnti intestati a lui. Su delega della procura i poliziotti hanno quindi avviato le intercettazioni telefoniche e dopo diversi mesi sono risaliti alla presenza del latitante a Samanà nella Repubblica Dominicana, dove l'uomo aveva trovato rifugio. Gli agenti hanno anche identificato la donna che, con la movimentazione finanziaria nella Capitale, ne favoriva la latitanza. Dopo il fermo a Samanà , Scibilia è stato subito trasferito a Santo Domingo e affidato al dipartimento per l'immigrazione che ha proceduto all'immediata espulsione verso l'Italia, considerando lo stato dell'irregolare e l'allarme sociale legato ai suoi precedenti.

