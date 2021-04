Alessio D'Amato vuole affondare pub e ristoranti del Lazio: si entra solo con il pass vaccinale

19 aprile 2021 a

Lazio, colpo mortale a pub e ristoranti. L’assessore alla sanità, Alessio D’Amato vuole consentire l’ingresso solo con il pass vaccinale. Quindi tagliati fuori fino a chissà quando tutti i giovani, e non per colpa loro: non sono ancora nemmeno ipotizzati fra i “vaccinabili”. Anzi, se per caso l’hanno fatto sono additati al pubblico ludibrio come furbetti che saltano la fila!

