Panico tra i medici di famiglia: ecco i nuovi sintomi del Covid super-infettivo

Niente febbre, niente perdita di gusto e olfatto solo nausea e dolori alle ossa. A Roma, riporta Repubblica, una intera famiglia di fiorai ha scoperto così per caso di avere il Covid e di essere super infettivi. Medici di famiglia in allarme: sono cambiati con le nuove varianti i sintomi del coronavirus. Ecco quando far scattare l'allarme.

