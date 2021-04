L'Aria Che Tira, Giampiero Mughini contro gli italiani che scelgono il vaccino: "In base a quali dati scientifici..."

Giada Oricchio 16 aprile 2021 a

A “L’Aria che Tira”, venerdì 16 aprile, Giampiero Mughini si scaglia contro gli italiani: "Folla inconsulta che fa rumore sui vaccini". Nel corso della diretta, la conduttrice Myrta Merlino si è collegata con l’amico Mughini, che ha compiuto 80 anni, e gli ha mostrato un sondaggio in base al quale, se potesse scegliere, il 30,5% degli italiani farebbe Pfizer, il 17% Johnson&Johnson, il 7,9% Moderna, il 5,4% Sputnik, l’1,6% Reithera e solo lo 0,9% AstraZeneca, fanalino di coda della campagna vaccinale.

Lo scrittore, noto per la lingua affilata e urticante, è intervenuto a gamba tesa sulle preferenze dei connazionali: “Sull’argomento Covid non ho nulla da aggiungere, ma Myrta, ti posso dire una cosa? Pensi che a ciascuno di quelli che hanno risposto al sondaggio sulla preferenza di Pfizer rispetto ad AstraZeneca, dicessi: amico caro in base a quali dati scientifici preferisci questo o quell’altro? Dai, spiegalo in un italiano semplice, pensi che uno solo di quelli là, uno solo di quelli là saprebbe rispondere? Ma di cosa stiamo parlando?! La democrazia non è l’idea di una folla inconsulta che chiacchiera e fa rumore con la bocca! La democrazia è la responsabilità su cose di cui uno è a conoscenza. Capito? E vai!”.

In studio, l’immunologo, professor Le Foche, ha fatto sponda: “Sì, vero la democrazia è consapevolezza”. Poco prima lo scrittore non aveva saputo rispondere alla domanda su quale vaccino avesse ricevuto: "L'ho fatto e basta".

