Via libera al calcetto tra amici e agli sport di contatto all'aperto. Da maggio torna il pubblico negli stadi

Uno dei via libera più attesi dagli italiani. Oltre all’ok per tornare a cenare nei ristoranti e agli spostamenti tra regioni che saranno in zona gialla, è arrivato il semaforo verde per giocare a calcetto tra amici. Il Dipartimento per lo Sport sta redigendo le norme che saranno al vaglio del Consiglio dei Ministri che si riunirà giovedi e che preparerà l’apposito Decreto sulle nuove misure contro il Covid. Ovviamente non torneranno ad essere popolati soltanto i campi di calcio, ma anche quelli di basket, beach volley e in generale - dal 26 aprile e sempre nelle regioni gialle - verrà consentita la pratica dell’attività sportiva all’aperto, sia sport da contatto che non.

Un altro segnale di ritorno verso la normalità è la possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi. Dal 1 maggio nelle regioni gialle sarà consentita la presenza di pubblico negli impianti sportivi, per gli eventi di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni o del Cip, per il 25% della capienza degli impianti, con un massimo di 500 persone al chiuso e di 1000 persone all’aperto. Buone notizie per tutti coloro che con un po’ di svago riusciranno ad allentare la pressione di questo terribile periodo.

