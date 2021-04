Trombosi celebrale dopo Astrazeneca, ragazza di 26 ricoverata al Policlinico di Milano

13 aprile 2021 a

Un altro caso di trombosi in seguito al vaccino AstraZeneca. Il nesso resta da dimostrare, ma il caso fa paura perché riguarda una ragazza. È ricoverata da ieri al Policlinico di Milano una donna di 26 anni con trombosi cerebrale. La giovane aveva ricevuto 16 giorni fa la prima dose del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. La segnalazione sul caso è partita ieri sera.

AstraZeneca e trombosi, l'Aifa ai medici: spetta a loro vigilare sui rischi

Dall’Irccs di via Sforza, interpellato sull’episodio da AdnKronos, precisano che «non ci sono al momento elementi sufficienti per dare una risposta sull’eventuale correlazione di questo evento con la vaccinazione». La ragazza, aggiunge l’ospedale, «è cosciente e risponde alle terapie. È in condizioni ritenute stabili, anche se la prognosi resta riservata». È stata ricoverata al Policlinico di Milano perché la sua situazione era seria ed è stata inviata al Centro trombosi guidato da Flora Peyvandi, struttura di riferimento.

