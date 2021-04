Disastro di Arcuri sulle mascherine cinesi: medici in prima linea contro il Covid con lotti sequestrati

13 aprile 2021 a

Si ingrossa sempre di più lo scandalo delle mascherine cinesi che non proteggono contro il virus. La Procura di Gorizia ha raccolte prove sufficienti per dire che la metà dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi) che la Struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri ha importato dalla Cina non è adatta a proteggere medici ed infermieri che combattono in prima linea contro il Covid.

Secondo quanto riferisce Repubblica la documentazione turca che ne attesta la conformità alle direttive Ue appare contraffatta e per questo motivo sono stati ritirati dodici lotti di facciali modello Ffp2 e Ffp3, finiti sotto inchiesta. Due laboratori italiano hanno verificato che numerose mascherine dei lotti incriminati ha capacità di filtrare il Coronavirus "anche dieci volte inferiori" agli standard europei. Il totale è un numero agghiacciante: sono ben 250 milioni di mascherine, acquistate nei primi sette mesi del 2020 dal Commissario Arcuri, validate dal Comitato tecnico scientifico e infine distribuite nelle Asl di tutta Italia. Ed ora è scattato il ritiro a livello nazionale.

“A seguito di comunicazione pervenuta dalla Guardia di Finanza di Gorizia relativa al sequestro di Dpi risultati non conformi alle normative si dispone il blocco immediato dell'utilizzo e il richiamo delle mascherine indicate” il testo di una delle circolari urgenti pubblicate negli ultimi giorni. La Gdf ha sequestrato 60 milioni nei depositi della struttura commissariale, ma altri 190 milioni di pezzi sono già in giro e non si sa quante sono state già utilizzate. Arcuri in totale ha acquistato 531 milioni di mascherine dall’estero e addirittura la metà è da sequestrare. Chissà quante sono finite a “proteggere” medici ed infermieri dei reparti Covid. Questo l’elenco completo dei modelli richiamati e che non devono essere più usati:

1) Facciale SCYFKZ KN95 GB2626-2006 filtrante FFP2 S/valvola Dpi monouso

2) Facciale (UNECH KN95) filtrante FFP2 S/valvola Dpi monouso

3) Facciale (ANHUI ZHONGNAN) filtrante FFP2 GB2626-2006 EN 149S/ valvola Dpi monouso

4) Facciale (JY-JUNYUE) filtrante KN95 GB/2626- 2006 EN149 FFP2S/valvola Dpi monouso

5) Facciale (WENZHOU XILIAN) filtrante FFP2 KN95 GB2626-2006 EN 149 S/valvola Dpi monouso

6) Facciale (ZHONGKANG) filtrante KN95 GB2626-2006 EN 149S/valvola Dpi monouso

7) Facciale WENZHOU HUASAI filtrante KN95 GB/ 2626 -2006 EN 149 FFP2 S/valvola Dpi monouso

8) Mascherine filtranti WENXIN FFP2-KN 95

9) Facciale - Mascherine filtranti BI WEI KANGO CE 1282-9600 filter respirator

10) Facciale (SIMFO KN95 ZHYI - SURGIKA) filtrante FFP2 DPI S/valvola Dpi EN 149 monouso distribuite da Surgika (Levante Bucine, Ar)

11) Facciale (WENZHOU LEIKANG) filtrante FFP3 S valvola EN 149

12) Facciale (XINNUOZI) filtrante FFP3 S/valvola EN 149.

