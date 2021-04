I Ferrero Rocher diventano stecco gelato

Paolo Zappitelli 13 aprile 2021 a

Un Ferrero Rocher che prende le sembianze di uno stecco gelato, nelle versioni Classic e Dark. Ma anche un Raffaello e i ghiaccioli a due gusti Estathe: limone e pesca. Si troveranno già alla fine di aprile in bar, negozi e supermercati e rappresentano il debutto dell'azienda di Alba nel mercato dei gelati confezionati che vale oggi il 18,5% di questo settore. Un lancio che avverrà in contemporanea, oltre all'Italia, in altri quattro Paesi europei: Francia, Germania, Austria e Spagna. La scelta di iniziare proprio da Ferrero Rocher e Raffaello- spiega la nota della società - non è casuale, ma è dovuta alla riconosciuta eccellenza di Ferrero in quella che viene chiamata la "categoria praline" ed è perciò naturale che la prima produzione di gelati del Gruppo sia stata realizzata con il DNA delle sue specialità.

Un'innovazione che farà felici tutti gli appassionati delle praline della Ferrero che potranno così soddisfare la loro golosità tutto l'anno. Durante l'estate, infatti, Rocher e Raffaello vengono ritirati dal mercato per evitare che il caldo le danneggi. Ora invece nei mesi più caldi si potranno comprare nel formato gelato. «I nuovi stecchi - spiega Ferrero - saranno infatti caratterizzati dall’identica forma arrotondata e dal gusto tipico delle praline:per Ferrero Rocher un morbido gelato alla nocciola,racchiuso in una croccante copertura di granella di nocciole tostate e cioccolato al latte o fondente a seconda della versione. Per Raffaello, invece, un gusto delicato e tipicamente estivo,morbido gelato al cocco con una copertura croccante al gusto dell’omonima specialità nelle praline, ricoperto di scaglie di cocco e mandorle". "All’interno del mercato dei gelati molto importanti sono anche i ghiaccioli - prosegue l'azienda - che valgono il 7% del totale dello stesso.Arrivati in Italia nel secondo dopoguerra,questi prodotti hanno subito avuto un notevole successo e proprio per le loro caratteristiche non potevano che essere associate ad un marchio come Estathé". "I gelati Ferrero - conclude la società - saranno prodotti nello stabilimento di Alzira,in Spagna (in provincia di Valencia), dove è stata allestita una linea totalmente nuova. Non solo: è stata anche realizzata una nuova fabbrica - vicina a quella già esistente - dedicata completamente alla copertura di cioccolato per gli stecchi, così da garantirne il gusto e la croccantezza unici al mondo". I golosi sono avvertiti.

