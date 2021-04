DiMartedì, lo studio che dà una speranza ai ristoratori. La biologa Gallavotti: così funziona il contagio

13 aprile 2021 a

Nella puntata del 13 aprile del talk show “DiMartedì”, condotto da Giovanni Floris su La7, si parla ancora di Covid e di come circolerebbe con più facilità in caso di riaperture di ambienti pubblici. La biologa Barbara Gallavotti mostra dunque alcune grafiche con le quali spiega quali potrebbero essere le vie per la riapertura, ad esempio, di un ristorante usando però grandi dosi di buonsenso. Sia da parte del ristoratore che da quello dei clienti.

“Supponiamo di avere un ristorante pieno a metà, ovvero con 15 clienti, di cui uno positivo al Covid e tre dipendenti” spiega la biologa. “Dunque, se non c’è alcun ricambio d’aria e nessuno indossa la mascherina al tavolo, dopo quattro ore di permanenza avremo addirittura 14 contagiati”.

La situazione, però, cambia con qualche accorgimento: “Se i clienti usassero la mascherina tra una portata e l’altra, i contagiati scenderebbero a otto”. E “se il ristoratore garantisse un buon ricambio d’aria e le persone dimezzassero la permanenza nel locale da quattro a due ore - continua la dottoressa Gallavotti - a rischio di contagio rimarrebbe una persona sola”.

Grande responsabilità individuale e assennatezza, dunque, potrebbero fare la loro parte nella riapertura dei locali.

