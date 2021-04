Turchia, Lettera150 promuove Mario Draghi: "Dimostrato coraggio, preoccupante deriva totalitaria di Erdogan"

09 aprile 2021 a

Sostegno di Lettera150 al Presidente del Consiglio Mario Draghi per le parole sul presidente della Turchia Recepp Tayyip Erdogan. Il gruppo nato lo scorso anno dall’appello di circa 150 professori universitari in favore della rapida predisposizione di un piano di fuoriuscita in condizioni di sicurezza dal blocco dell’Italia per contrastare l’epidemia da Covid-19 ha indirizzato una lettera al premier Draghi: “Piena solidarietà al Presidente Mario Draghi e apprezzamento per il coraggio dimostrato dalle sue parole. Il Presidente del Consiglio si muove nel solco della costituzione italiana che riconosce nella democrazia e nei valori di libertà e rispetto dei diritti umani il collante che unisce le millenarie civiltà mediterranee”.

Il Think tank Lettera150 sulla polemica con i turchi aggiunge: “Lo sgarbo fatto a Ursula von der Leyen (nella stupefacente indifferenza di Charles Michel) da parte del governo turco rappresenta la ennesima testimonianza della involuzione politica di una grande nazione che, tradendo l’insegnamento di Kemal Ataturk, sta scivolando verso derive liberticide che colpiscono fra l’altro l’università, il mondo della cultura, la stampa, i diritti delle donne e delle minoranze. Chiediamo alle forze libere e democratiche d’Europa - conclude Lettera150 – di fare concreta pressione sul governo turco perché fermi una preoccupante deriva totalitaria”.

