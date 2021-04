Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale: il Cav al San Raffaele per accertamenti

08 aprile 2021 a

a

a

Deve restare in ospedale. Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano dopo lo scompenso cardiaco di due settimane fa sono necessari ulteriori accertamenti. Il leader di Forza Italia, 84 anni, si era sentito male ed era già stato ricoverato quindici giorni fa: ora il suo medico curante Alberto Zangrillo ha deciso di fermarlo ancora nel nosocomio milanese "per nuovi accertamenti". "I sanitari - si legge su Il Giornale - hanno deciso che le condizioni di Berlusconi non erano tali da dimetterlo nè tantomeno da fargli affrontare la lunga trasferta prevista per oggi in direzione Siena".

Oggi il Cav avrebbe dovuto presenziare in tribunale per l'udienza conclusiva del processo Ruby Ter, in cui è imputato con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Così potrebbe slittare ancora la sentenza dello stralcio senese del processo che vede imputato anche Danilo Mariani, il pianista delle feste di Arcore, per il reato di falsa testimonianza. Il pronunciamento del giudice era previsto per oggi, giovedì 8 aprile. Ma i legali del leader di Forza Italia, gli avvocati Federico Cecconi e Enrico De Martino, potrebbero chiedere il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, dal momento che Berlusconi è stato ricoverato ieri pomeriggio all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti dopo una visita di controllo. Nel corso dell'ultima udienza il tribunale senese aveva accolto la richiesta di rinvio presentata dagli stessi legali alla luce degli accertamenti medici a cui Berlusconi era stato sottoposto all'ospedale del Principato di Monaco.

Quello di oggi potrebbe essere il quinto slittamento della sentenza. Il primo avvenne 21 maggio 2020 per l'impedimento dei legali a raggiungere Siena a causa delle restrizioni imposte dal Covid agli spostamenti tra regioni; il secondo l'1 ottobre a causa della positività al coronavirus di Berlusconi; il terzo il 25 novembre alla luce della richiesta del leader di Forza Italia di deporre in aula; il quarto il 14 gennaio scorso per il ricovero a Monaco. Gli avvocati di Berlusconi nell'ultima udienza avevano annunciato anche la volontà dell'ex premier di rilasciare dichiarazioni spontanee in aula.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.