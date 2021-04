Gianni Morandi è a casa con la migliore medicina del mondo. Ma le ferite ci sono ancora

08 aprile 2021 a

"Sono a casa. Non bevevo un bicchiere di vino da un mese. Dedico questo brindisi a voi che mi avete sostenuto e riempito d’affetto". E' con queste parole che Gianni Morandi festeggia il ritorno a casa dopo il lungo ricovero per le ustioni alle mani riportate in un incidente domestico. Morandi brinda sorridente con un bel bicchiere di vino rosso. A scattare la foto è la moglie Anna. Nell'immagine pubblicata su Facebook, Morandi ha le mani parzialmente fasciate e si possono ancora vedere le ferite causate dalle ustioni.

Sempre Su Facebook, Morandi ha voluto ringraziare gli operatori dell'ospedale. "Dopo 27 giorni al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena, finalmente torno a casa - si legge sul suo profilo - Ancora questo magnifico gruppo di medici, infermieri e operatori sanitari, guidati dal dottor Davide Melandri, che mi hanno assistito e curato per il grave incidente. Da oggi dovrò fare molta riabilitazione per recuperare totalmente l’uso della mano destra ma il peggio è passato".

