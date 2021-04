Ristoratori, nessuna pietà. Multa e chiusura anche per la barista eroina di Mattarella

08 aprile 2021 a

Nessuna pietà con i baristi. Multata anche Roxana Roman, la titolare del Roxy Bar che nel 2018 fu premiata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella come una dei 38 eroi italiani di quell’anno. Roxana aveva difeso una ragazza disabile dagli insulti e dalla violenza di avventori che appartenevano ai clan Casamonica e Di Silvio, a rischio della propria vita. Ma non è sfuggita ora alla repressione in corso contro i baristi. Una volante ha visto due avventori davanti al Roxy bar con un bicchiere di birra in mano che dovevano invece consumare non lì davanti. Quelli sono scappati, ma gli agenti sono entrati dentro e al banco c’erano due clienti che stavano ordinando un caffé da asporto. Lei non doveva farli entrare, ma chiedere in zona arancione di aspettare fuori dove avrebbe dovuto portare le tazzine. Supermulta all’eroina e cinque giorni di chiusura del bar. Quel che non hanno potuto fare i Casamonica sono riuscite ad ottenere le terribili norme anti-Covid

