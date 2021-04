Pioggia di critiche per Francesca Michielin dopo il commento su Enrico Mentana: i social la massacrano

Giada Oricchio 02 aprile 2021 a

a

a

Francesca Michielin twitta su Enrico Mentana e viene travolta dalle critiche. Se c’è una cosa che non manca sui social è la polemica: qualsiasi frase, qualunque battuta è oggetto di facili giudizi e sentenze sommarie. Specie poi se quell’opinione viene espresso in modo assolutamente garbato. E’ quanto successo a Francesca Michielin, la cantante che insieme a Fedez è disco di platino per il brano “Chiamami per nome”, secondo al Festival di Sanremo. L’artista ha scritto su Twitter: “Mentana chiude il tg e dice “ora Gruber, poi Floris”. Non dice “La Gruber”, non dice “Lilli” o “la nostra Lilli”. Non è una cosa di poco conto: parlare in maniera paritaria è riflesso di un pensiero paritario e abbiamo bisogno anche di questo linguaggio per fare la differenza”.

Nessuna riapertura ad aprile, ne usciamo a settembre. Crisanti gela tutti

Lo stesso concetto per cui in una puntata di “Di Martedì”, la giornalista Concita De Gregorio fece presente al direttore Alessandro Sallusti che continuava a chiamare lei per nome e i colleghi maschi per cognome. Ora, non è detto che Enrico Mentana abbia omesso l’articolo femminile davanti a Gruber di proposito per lanciare un messaggio anche se difficilmente il direttore de il TGLA7 lascia le cose al caso, ma il messaggio di Francesca Michielin era chiaro: far diventare prassi un linguaggio corretto verso le donne. Eppure i follower che l’hanno massacrata: “La lingua italiana ha articoli per identificare una persona sia al femminile che al maschile, il cognome della Gruber, essendo una donna, può essere preceduto dall'articolo 'la'. Questa è la lingua italiana, e non c'entra un cavolo il 'pensiero paritario' o menate varie".

"Un caso montato per..." Spionaggio russo, cosa non torna. Paolo Mieli a Tagadà

“Dopo l'ondata di povertà e disuguaglianze sociali che si abbatterà tra non molto su questo paese, le tue priorità sono queste? Min**ia comunque voi siete sideralmente fuori dal mondo reale, bisognerebbe tornare a lanciare i pomodori agli artisti che non capiscono”; "Ma non te l'hanno insegnato l'uncinetto? Potresti fare la differenza in quel campo perché adesso non ti distingui dalle massa di ca***te che si sentono in giro. ascoltami, uncinetto, un-ci-net-to”. Tutti esempi che confermano quanto sia importante un lessico rispettoso verso le donne.

Che ingrato Fedez. Chiara Ferragni scatena i suoi follower e lui la ripaga così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.