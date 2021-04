Bollettino coronavirus: 21.932 contagi e 481 morti, tornano a salire le terapie intensive

02 aprile 2021 a

Rimane nel plateau la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 21.932, contro i 23.649 di ieri, ma con 25mila tamponi in meno, 331.154. Tanto che il tasso di positività rimane invariato, 6,6%. I decessi del giorno sono 481 (ieri 501), per un totale di 110.328 vittime da inizio epidemia. Tornano a salire le terapie intensive dopo tre giorni di calo: +23 (ieri -29), 3.704 in tutto, mentre prosegue la lenta riduzione dei ricoveri ordinari, oggi 245 in meno (ieri -231), per un totale di 28.704. È quanto emerge dal

bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+3.941), seguita da Campania (+2.057), Puglia (+2.044), Piemonte (+1.942), Lazio (+1.918) e Emilia Romagna (+1.830). I contagi totali sono 3.629.000.

Ci mancava la variante "speciale" del coronavirus: la nuova scoperta a Milano

I guariti sono 19.620 (ieri 20.712), per un totale di 2.953.377. Ancora in salita il numero delle persone attualmente positive, 1.816 in più (ieri +971), e sono ora 565.295. Di questi, sono in isolamento domiciliare 532.887 pazienti.

Sono 51.141 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 3.068 ricoverati, 376 in terapia intensiva e 47.697 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 231.342, i decessi 6.720 e il totale dei casi esaminati è pari a 289.203, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

