La protesta dei ristoratori che occupano l'autogrill. "Ma è sequestro di persona", diretta ad alta tensione a L'Aria che Tira

In diretta su “L’Aria che Tira” dall’Autogrill di Cantagallo, nel Bolognese, i ristoratori infuriati minacciano il blocco dell’A1 tra Bologna e Firenze. Le macchine, come mostra in diretta l’inviata sul posto Claudia Andreozzi, sono disposte in corteo, ma la polizia ne ha serrato l’uscita. Quindi il corteo non si farà.

E i manifestanti, per tutta risposta, hanno bloccato sulla piazzola il conducente alla guida di un autoarticolato che ora si trova, di fatto, in “ostaggio”. Poi hanno deciso di bloccare anche l’Autogrill - poiché il ristorante al suo interno è aperto - e dichiararlo “zona rossa”. Perché - dicono - se i clienti non possono entrare nei loro ristoranti non devono farlo nemmeno in questo.

“Di fatto si configurerebbe un sequestro di persona del povero autista di quel camion” - dice il conduttore Francesco Magnani. “Ed eventualmente dei camerieri e dei cuochi dell’Autogrill. Siamo arrivati a questo?”

