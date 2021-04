Stretta della Lamorgese, raffica di controlli sulla Pasqua degli italiani. Ma gli aeroporti sono già pieni

01 aprile 2021 a

Si avvicina la Pasqua blindata degli italiani mentre gli aeroporti sono già pieni di vacanzieri. È il paradosso italiano, con la mini-quarantena di cinque giorni decisa dal ministro della Salute Roberto Speranza che non ha fatto desistere del tutto quanti avevano prenotato un viaggio all'estero in Spagna o in Grecia.

Solo dagli aeroporti milanesi sono quasi 140mila i viaggiatori che si sposteranno in un altro Paese per la settimana di Pasqua, un incremento del 41% di partenze e arrivi rispetto al mese di febbraio 2021.

Per chi resta tre giorni di clausura, dal 3 al 5 aprile, con il il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che sta predisponendo controlli serrati. Il Viminale ha presieduto questa mattina il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato il capo di gabinetto, il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza, i comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sottocapo di Stato maggiore della Difesa, il capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, i vertici degli organismi di informazione di sicurezza e il capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione dell’Interno.

"Nel corso del Comitato è stata esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica tenuto conto anche del perdurare dell’emergenza sanitaria, delle misure adottate per contenere il contagio da Covid-19 e delle loro ricadute sul quadro economico e sociale. Come in occasione di tutte le festività più rilevanti, è stato previsto il rafforzamento della attività di prevenzione e di controllo del territorio anche con la convocazione di riunioni dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine delle necessarie pianificazioni dei servizi di vigilanza affidati alle forze di polizia, con il concorso dei militari dell’operazione 'Strade sicure' e delle polizie locali. L’attività di vigilanza, come di consueto, verrà potenziata in tutte le località in cui sono ubicati obiettivi sensibili", si legge in una nota.

Quindi stretta sugli spostamenti: verranno intensificati i controlli nelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti.

Tre giorni di divieti e ordinanze sullo stop agli spostamenti verso le seconde case a seconda delle Regioni. La mobilità è consentita solo per motivi di lavoro, salute e necessità e sarà sempre possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Ricordiamo che nei giorni di sabato 3 aprile, domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta come prevede l'attuale decreto tutta Italia sarà in zona rossa, come è successo per le festività di Natale e Capodanno. Non si potrà circolare neanche all'interno del proprio comune ma è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi all'interno della regione in massimo due persone accompagnati, eventualmente, dai minori di 14 anni conviventi per andare a trovare parenti o amici. Resta possibile svolgere attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, e attività sportiva all'aperto in forma individuale.

