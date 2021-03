Vaccino, il caso di Andrea Scanzi finisce al comitato etico della Rai. Intanto la Procura non si ferma

30 marzo 2021 a

a

a

Non accenna a spegnersi il caso del vaccino di Andrea Scanzi, giornalista che ha ricevuto l’inoculazione del siero di AstraZeneca nelle scorse settimane. L'Asl Toscana sud est consegnerà alla procura di Arezzo i risultati di un'ispezione interna relativa alla vicenda. La procura di Arezzo, al momento, ha aperto un fascicolo a modello 45, quindi senza indagati e senza ipotesi di reato, per poter espletare una serie di accertamenti.

Oltre alla strada giudiziaria sono partiti una serie di accertamenti da parte della Rai. A Viale Mazzini hanno infatti attivato il Comitato per il Codice Etico per valutare il caso relativo a Scanzi, opinionista di Cartabianca su Rai3. Scanzi aveva raccontato sui social di aver ricevuto una dose di Astrazeneca ad Arezzo come 'riservista' e in qualità di 'caregiver' familiare dei suoi genitori.

Il caos non impedirà però a Scanzi di essere nuovamente ospite di Cartabianca. Nella puntata del 30 marzo il programma di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer si occuperà dell'avvicinarsi del weekend di Pasqua con l'Italia in zona rossa, degli spostamenti consentiti solo all'estero, dei vaccini. Come segnalato dalla stessa Rai Scanzi è nell’elenco degli ospiti che comprende anche Pier Luigi Bersani, Articolo uno, Massimo Galli, direttore Malattie infettive Ospedale Sacco di Milano, Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie infettive Ospedale San Martino di Genova, Simona Ventura, Paolo Mieli, giornalista e scrittore, Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama, Roberta Villa, giornalista scientifica, Federico Rampini, La Repubblica, Silvia Avallone, scrittrice, Michele Mirabella, conduttore di Elisir, Mara Maionchi ed Enrico Lucci.

