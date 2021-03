Otto e Mezzo, il tweet vergognoso contro Luca Telese: "Cosa serve per eliminare..." La reazione in diretta

28 marzo 2021 a

Social e haters. Ne sa qualcosa Luca Telese che sul profilo Twitter ricondivide la pioggia di tweet ferocissimi contro di lui con risposte da applausi. Fra questi c'è quello che finisce nel programma di La7 "Otto e Mezzo", il peggiore di tutti quelli pubblicati sulla bacheca: “Grazie al vaccino ci siamo tolti dai co*** Scanzi, mi chiedo cosa servirà per eliminare Telese”. L'orribile cinguettio arriva in diretta mentre il giornalista è ospite in studio con Lilli Gruber. Telese rilancia il commento e risponde: “Omicidio politico. Come hai ragione”. L'ennesima bastonata a colpi di tweet all'ennesimo e vergognoso leone da tastiera.

