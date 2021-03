Vaccino Covid, ecco il nuovo modulo di consenso informato. Così si velocizza la campagna

26 marzo 2021 a

Prosegue il lavoro del Governo guidato da Mario Draghi per aumentare le vaccinazioni giornaliere e far uscire al più presto l’Italia dalla morsa del Covid. Al fine di rendere più snelle le procedure amministrative complementari alla somministrazione del vaccino e garantire la sicurezza dei cittadini, la Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute ha appena licenziato il nuovo format di consenso informato, limitato a due pagine e corredato dalle note informative dei diversi tipi di vaccino.

Questo quanto si legge nella circolare: “Si trasmette l’aggiornamento del modulo di consenso alla vaccinazione COVID-19 predisposto da AGENAS e l’aggiornamento delle note informative relative ai vaccini COVID-19 ASTRAZENECA, MODERNA e COMIRNATY- BioNTech/Pfizer, predisposte da AIFA. Come da comunicazioni precedenti, si conferma che la manifestazione di consenso sottoscritto in occasione della somministrazione della prima dose del vaccino COVID-19 è valida per tutto il ciclo vaccinale e, in occasione della somministrazione della seconda dose, resta necessaria una verifica da parte del personale sanitario preposto alla vaccinazione in merito ad eventuali modificazioni dello stato di salute e/o di patologia intercorse dopo la somministrazione della prima dose. Si conferma inoltre che, ferma restando l’integrità dei contenuti, è possibile l’adattamento dell’impaginazione del modulo di consenso e delle note informative, compresa l’integrazione di tale documentazione con gli strumenti operativi della pratica vaccinale, quali la scheda di triage prevaccinale e di anamnesi COVID-19 correlata, di cui si allega l’elenco dei quesiti e dei contenuti da inserire nei moduli standard, in base alle esigenze del caso (es: precompilazione dei moduli da parte del vaccinando)”.

Il nuovo modulo è stato realizzato in collaborazione con la Struttura Commissariale e in coordinamento tra Ministero della salute, Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Il modulo è prima di tutto strumento di informazione e poi di consenso ed è finalizzato a favorire l’adesione più consapevole possibile alla campagna vaccinale. Ogni cittadino può infatti prenderne visione preventiva, scaricarlo per leggerlo con calma, documentarsi sulle diverse tipologie di vaccino e soffermarsi con maggiore attenzione sul vaccino previsto per la fascia di età di appartenenza e la condizione clinica. La novità permettere di accelerare i tempi, visto che fino ad oggi erano numerose le pagine da leggere prima dell’inoculazione.

