Bollettino coronavirus, stabili i contagi, 457 morti e rallenta la crescita dei ricoveri in ospedale

Sono stabili i nuovi casi Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 23.987 positivi (ieri 23.696), con 5mila tamponi in più, 354.982. Il tasso di positività è invariato al 6,8%. I decessi giornalieri sono 457 (ieri 460), per un totale di 107.256. Mentre si conferma un rallentamento nella crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 8 in più (ieri +32) con 288 ingressi del giorno, e sono 3.628 in totale, mentre i ricoveri ordinari crescono di 48 unità (ieri -14), 28.472 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (5.077), il Piemonte (2.117), l’Emilia Romagna (2.391) e il Veneto (2.095).

Nel Lazio sono 49.219 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.792 ricoverati, 360 in terapia intensiva e 46.067 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 221.271, i decessi 6.500 e il totale dei casi esaminati è pari a 276.990, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

