Angelo Borrelli, l'intervista a orologeria: "L'addio alla Protezione civile una ferita è aperta"

Il pacioso Angelo Borrelli mostra gli artigli. Ha fatto domanda per lasciare la Protezione civile e andare alla Corte dei Conti perché è un esperto contabile. Intanto si sistema casa facendo acquisti da Leroy Merlin. Ma ha molti sassolini nella scarpa. Li mostra solo nell'intervista rilasciata al quotidiano Repubblica: “Fra un mese o due li tiro fuori” dice l'ex capo del Dipartimento dell'emergenza. Fa capire che era già stato Giuseppe Conte ad estrometterlo dalla emergenza pandemia togliendogli compiti a favore di Domenico Arcuri: “Invece la pandemia è una emergenza ed è compito della Protezione civile. Sfido chiunque a dire che non sia così”. Spiega di essere stato liquidato pure in malo modo, ma “preferirei non parlarne, la ferita è aperta. Tra un mese o due”. Rapporti freddi anche con il suo successore, Fabrizio Curcio: “Lo conosco dal 2004, ma oggi non ho rapporti con nessuno...”.

