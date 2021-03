Veronica Lario, affari in rosso per l'ex moglie di Silvio Berlusconi: chiude Excellent Service

Andrea Giacobino 25 marzo 2021 a

a

a

Continua a restare in salita la strada imprenditoriale di Miriam Bartolini, alias Veronica Lario ed ex moglie di Silvio Berlusconi, che deve liquidare una terza società. Dopo che nel 2020 la sua holding Equitago ha sciolto la Campus Milano 2 e la Co Activity, pochi giorni fa lo stesso destino è toccato alla Excellent Service di cui la ex consorte dell’ex premier deteneva il 50%.

Lo ha deciso l’assemblea tenuta nella sede della società a Milano e guidata dall’amministratore unico Angela Ceccato, di professione architetto, alla quale era presente il 100% del capitale: il commercialista Paolo Costanzo per Equitago appunto e i rappresentanti della società Alfe, Hoppapa e Safipo. Gli azionisti hanno così deciso di liquidare Excellent Service e di nominarne liquidatore la Ceccato, tutto ciò perché la società “si trova in una situazione riconducibile ai punti 2 e 4 dell’articolo 2484 del codice civile”. I punti indicano che tra le cause di scioglimento c’è “la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale” e “la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale”. Equitago nel 2019 (ultimo bilancio disponibile), che la Lario controlla con la svizzera Incomar attraverso la fiduciaria Siref, ha perso oltre 9,5 milioni di euro: il rosso è stato ripianato attingendo per 9,5 milioni versati in Siref da Incomar e per altri 10mila euro mediante l’azzeramento del capitale, poi ricostituito.

