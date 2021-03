Vaccini in Europa, male l'Italia. Nella prima dose è al 25esimo posto

25 marzo 2021 a

L'Italia non brilla in Europa nella campagna vaccinale. Secondo i dati che comparano le performance di tutti i Paesi d'Europa, il nostro Paese si piazza solo al 25esimo posto su 30 totali nella classifica che tiene conto della somministrazione della prima dose. Peggio dell'Italia (che al 21 marzo ha raggiunto con la prima dose il 10,5% della popolazione over 18) fanno solo Croazia, Bulgaria, Polonia, Lettonia e Liechtenstein.

Al primo posto si piazza Malta che ha doppiato l'Italia raggiungendo una percentuale del 21,5%, seguita da Ungheria (19,7%), Finlandia (16,4%), Estonia (15,6%), Danimarca (13,6%) e Austria (13,4%). Il nostro Paese sconta i tanti ritardi accumulati nel tempo e le politiche disordinate messe spesso in atto dalle Regioni, come sottolineato dallo stesso Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

