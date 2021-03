Italia zona gialla, Matteo Salvini contro il ministro Speranza: "Riaperture ad aprile"

25 marzo 2021 a

“Siamo al lavoro perché aprile sia il mese della rinascita, delle riaperture, del rilancio. Il sostegno più efficace è il ritorno al lavoro: gli italiani hanno tenuto duro un anno, si meritano il ritorno alla vita” ribadisce il leader della Lega Matteo Salvini che ad Affaritaliani.it risponde di essere assolutamente contrario all'abolizione della zona gialla in Italia dopo il lockdown di Pasqua. L'ipotesi di restringere il campo dei colori spunterebbe nel prossimo Dpcm in arrivo dopo la pausa pasquale. Per gli scienziati del Cts e per il ministero della Salute, Roberto Speranza la posizione sarebbe quella di continuare ancora con le restrizioni.

Ma il leader della Lega è fortemente contrario e attacca il ministro della Salute Roberto Speranza sulla possibilità di abolire le zone gialle: "Gli Italiani hanno tenuto duro un anno, si meritano il ritorno alla vita" spiega il segretario ad Affaritaliani.it. Già ieri sera ospite al programma Stasera Italia Salvini aveva dichiarato: "Le riaperture sono l'unica possibilità per risorgere dopo Pasqua. Gli italiani stanno mostrando rispetto e spirito di sacrificio, ma aprile deve essere il mese della resurrezione. Stiamo lavorando in tutti i modi per avere i vaccini dall'estero, cominciare a produrli in Italia, e contando sul fatto che la curva scenderà, la bella stagione arriva, ad aprile riaprire. Un ritorno alla vita".

