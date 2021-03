Vaccino, la richiesta al Governo Draghi: "Priorità anche ad artigiani, commercianti e professionisti"

24 marzo 2021 a

L’obiettivo numero uno del Governo Draghi è quello di accelerare le vaccinazioni nelle prossime settimane per contrastare al meglio la diffusione del Covid. Tra coloro che chiedono di ripensare alle liste secondo le quali verrà somministrato il vaccino c’è Eugenio Filograna, presidente del Movimento Autonomi e Partite Iva, intervistato da Adnkronos/Labitalia: “E' positiva l'accelerazione richiesta dal premier Mario Draghi sulla campagna vaccinale e anche l'avvio dei vaccini in azienda. Ma io credo che sarebbe opportuno dare una priorità nella vaccinazione alle partite Iva, come artigiani, commercianti e anche professionisti, che lavorano dalla mattina alla sera, incontrando tante persone e purtroppo a volte anche in condizioni a rischio”.

Per Filograna, nell'accelerazione dovrebbe essere compresa "una maggiore attenzione per le micro imprese, che sono l'80% del totale, e per gli autonomi. Serve dare priorità a questo mondo nella campagna vaccinale, anche se capiamo che, vista la penuria attuale di vaccini, si debba pensare di più alle persone fragili e agli anziani".

Ma trascurare, avverte il presidente del Movimento, "commercianti, artigiani e professionisti che in questi mesi hanno lavorato in trincea, e allo stesso tempo si sono dovuti fermare seguendo le ordinanze sanitarie, vuol dire anche non aiutare la crescita del Pil e del gettito fiscale, al quale le decine di milioni di autonomi contribuiscono in maniera centrale". "Oggi queste persone lavorano tutto il mondo, incontrano gente e va tutelata la loro salute e anche quella degli altri. Il governo - conclude la sua dichiarazione Filograna - non si può girare dall'altra parte”.

