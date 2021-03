Vaccino AstraZeneca, ecco come cambia il "bugiardino"

19 marzo 2021 a

Dopo il nuovo via libera dell'Ema al vaccino AstraZeneca sono già note le modalità con cui verrà aggiornato il foglio illustrativo del vaccino anglo-svedese. Come riporta il Corriere della Sera, nel bugiardino ci sarà l'invito a rivolgersi al medico in caso di "affanno, dolore al petto o allo stomaco, gonfiore o freddo a un braccio o una gamba, mal di testa grave o in peggioramento o visione offuscata dopo la vaccinazione, sanguinamento persistente, piccoli lividi multipli, macchie rossastre o violacee o vesciche di sangue sotto la pelle".

Covid: in Lombardia si riprende con Astrazeneca domani alle 15, 'recuperiamo in 7 giorni'

AstraZeneca «riconosce e applicherà le raccomandazioni del Prac, compreso l’aggiornamento delle informazioni del prodotto» nel foglietto illustrativo. Lo comunica l’azienda in una nota, dopo che l’

Ema (di cui il Prac è la commissione per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza) ha proposto di aggiornare il foglietto illustrativo del vaccino AstraZeneca nella sezione ’avvertimentì. «AstraZeneca continuerà a lavorare da vicino con le autorità sanitarie per garantire l’uso appropriato del vaccino» contro il Covid-19, prosegue la nota, sottolineando che «l’analisi del database di sicurezza di AstraZeneca su decine di milioni di registrazioni» di vaccinazioni contro il Covid-19 «non mostra che questi eventi siano avvenuti» in misura maggiore «rispetto a quanto ci si aspetterebbe su milioni di persone».

