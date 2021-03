Coronavirus e didattica a distanza, la storia della famiglia Anania con quattordici figli

18 marzo 2021 a

Aiuto! Ho 14 figli tutti in Dad. Il Corriere della Sera pizzica la storia della famiglia Anania di Catanzaro, che in 18 anni ha messo alla luce ben 16 figli. Sono religiosi e neocatecomunali, e chissà come sono riusciti a campare in una casa pur spaziosa ma con due bagni. Sveglia ogni mattina alle 6 perchè é un po’ lunga la preparazione. Ma con 14 figli in didattica a distanza ora è davvero un bel problema. Tre ad esempio devono collegarsi dal garage, uno dall’entrata, e ci si mette dove si puó. Ma se uno dei 14 ha l’interrogazione gli altri cedono il posto più comodo (e magari suggeriscono pure). La scuola è venuta loro incontro, fornendo alla famiglia 3 computer.

Gli Anania (papà impiegato alle Belle arti) erano già di diventati noti perché nel 2015 sbarcarono al Festival di Sanremo chiamati da Carlo Conti. E avevano raccontato che per togliersi la fame servono per i ragazzi 3 kg di pane e 4 litri di latte al giorno.



