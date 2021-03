Capolavoro europeo su AstraZeneca e ora quel vaccino non lo vuole nessuno

16 marzo 2021 a

La scelta coordinata dei principali Paesi europei con la Germania in testa di vietare il vaccino AstraZeneca doveva servire per dare una risposta unitaria al clamore per le morti sospette e tranquillizzare la popolazione.

Come era facile prevedere, però, l'effetto è stato quello opposto, con le parole rassicuranti dell'Ema (ma anche dell'Aifa italiana) smentite nei fatti nel giro di pochi minuti con il divieto di somministrare l'AstraZeneca in attesa di ulteriori accertamenti. Dopo lo stop di Berlino è arrivato quello di Roma, Madrid e Parigi, dove il presidente Macron ha annunciato la sospensione precauzionale del vaccino sviluppato a Oxford.

A fotografare l'impatto della decisione sull'opinione pubblica francese è un sondaggio online del quotidiano Le Figaro. La domanda è chiara: avete fiducia nel vaccino AstraZeneca? Alle 9.30 di oggi martedì 16 marzo avevano partecipato alla rilevazione - che come tutti i sondaggi di questo tipo non ha valore statistico - oltre 200mila persone. Ebbene, a non fidarsi di AstraZeneca era il 53,52%. Un capolavoro della comunicazione.

