Caccia all'uomo, omicida ricercato: ha massacrato moglie e suocera a coltellate

Ha ucciso moglie e suocera in casa, poi ha telefonato ai carabinieri, precisamente al numero di emergenza 112, ai quali ha riferito di aver compiuto il delitto con un coltello. Inoltre ha aggiunto di essere intenzionato ad allontanarsi e a togliersi la vita. È accaduto questo pomeriggio a Massafra, in provincia di Taranto. Antonio Granato, 61 anni, ha ucciso la moglie di 65 anni e la suocera di 92, al culmine di un acceso diverbio. L’uomo è ancora irreperibile. I carabinieri della Compagnia di Massafra e del Nucleo Investigativo di Taranto, che si occupano del caso, giunti sul posto, hanno trovato i cadaveri delle due donne. Erano in una pozza di sangue. È in corso una vasta battuta di ricerca dell’autore del duplice omicidio.

Il sindaco di Massafra, Fabrizio Quarto, parla di Granata, di mestiere potatore, "come fortissimo, principale, primo sospettato". "C’è stato chi ha cercato di bloccare Granata ma l’uomo è fuggito con la sua auto ed ora viene ricercato". Le donne sono state colpite alla testa con un coltello.

