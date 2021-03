Altro che Next Generation EU, il Lazio di Nicola Zingaretti torna in epoca feudale

12 marzo 2021 a

Clamoroso a San Felice Circeo, provincia di Latina, nel cuore del Lazio di Nicola Zingaretti: tornano le regole feudali. Dopo 60 anni in cui se ne erano dimenticati gli eredi del barone svizzero Jamet Aguet che a fine Ottocento fu fra i fondatori del gruppo Cirio, si ricordano di un diritto trasmesso nei secoli alla loro famiglia.

E lo fanno valere in tribunale, che lo riconosce: pretendono il diritto baronale del 30% del valore della transizione sulla vendita di case nella parte più antica del borgo. Spesso chi le ha acquistate non sapeva né aveva trovato negli atti traccia di quel diritto feudale. Ma ora non si vende più nulla se non ci si sbriga a fare decadere quella assurda tassa medioevale. Lo racconta La Stampa.

