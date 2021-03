Letta dice sì ai Dem. E ringrazia Zingaretti

12 marzo 2021 a





Enrico Letta scioglie la riserva e si candida alla guida del Partito Democratico. «Francamente lunedì scorso non avrei immaginato di stare qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Pd».

«Lo faccio per amore per la politica e passione per i valori democratici - ha detto in un videomessaggio - Ringrazio Nicola Zingaretti, mi lega a lui profonda amicizia. Parlerò domenica in Assemblea, chiedo di votare su quello che dirò».

Pd: Letta, 'annuncio mia candidatura a guida partito'

