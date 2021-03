Elisabetta Gregoraci divisa tra Briatore e il mattone

Andrea Giacobino 11 marzo 2021 a

Stando a quanto riporta il settimanale «Vero» Elisabetta Gregoraci, la showgirl attualmente protagonista al «Grande Fratello Vip» sarebbe pronta a tornare insieme all’imprenditore Flavio Briatore, dal quale si è separata a fine 2017.

Ma intanto la Gregoraci ha costruito un piccolo gruzzolo fatto di mattoni. Da una visura catastale aggiornata, infatti, la ex modella risulta proprietaria di alcuni immobili in Calabria, regione dov’è situata Soverato in cui è nata 41 anni fa. Nel dettaglio le proprietà sono due abitazioni, di cui una a metà basate a Satriano che occupano 15 stanze, i 3 diciottesimi di un negozio nella stessa cittadina che occupa una superficie di 207 metri quadrati e di un altro a Soverato su circa 80 mq.

A Milano la Gregoraci è proprietaria di una casa di 5 stanze in zona Porta Nuova. Gli altri mattoni della showgirl sono basati a Roma e sono costituiti da un’abitazione di 10 stanze, con un garage e 2 magazzini.

