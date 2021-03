Vaccino, in arrivo il piano contro i furbetti: priorità per fascia d'età e ai pazienti fragili

10 marzo 2021 a

Polemiche e discussioni per tante, troppe, persone che hanno cercato di scavalcare i più bisognosi nella corsa al vaccino. Il Governo ha elaborato un nuovo Piano vaccini, che prevede alcune condizioni chiare: terminare la vaccinazione degli over 80, delle categorie dei docenti e delle varie forze dell'ordine, per poi proseguire con i pazienti estremamente fragili, a cui va somministrato il vaccino all'interno dei centri ospedalieri, e andare avanti per fasce di età decrescenti. Quindi niente priorità in base alla categoria professionale di appartenenza.

Nel frattempo, in attesa delle decisioni su eventuali nuove restrizioni, sono arrivate le parole del ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, intervistato a 'Porta a porta' su Rai1: “Nel governo è ovvio che ci sia dibattito, la situazione ci porta a mettere al centro un principio di precauzione. Non c'è un'ala aperturista o rigorista, c'è un normale dibattito, anche nella Cabina di Regia. Ci sono territori con situazioni diverse, anche se il sistema a colori va mantenuto. Nel periodo pasquale alcune misure restrittive andranno potenziate come a Natale, con zona rossa in festivi e prefestivi”.

