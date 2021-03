Non è L'Arena, rissa in tv tra Gianluigi Paragone e Pierpaolo Sileri sui vaccini: "Incapaci". "Ma perché parli"

08 marzo 2021 a

A "Non è L'Arena" esplode il caso vaccini con l'ex viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che perde letteralmente le staffe con Gianluigi Paragone. Nella puntata di domenica 7 marzo entrambi sono ospiti in collegamento di Massimo Giletti che affronta la questione dosi e ritardi del governo ereditati dal precedente esecutivo. "Allora non parlare" strilla Sileri contro Paragone che lo provoca: "Dove siete stati nell'ultimo anno?" chiede l'ex senatore M5s oggi leader di Italexit. "Voi siete incapaci...". ripete in continuazione con il microfono aperto mentre Sileri (che sente tutto) continua a spiegargli: ""Le dosi sono rimaste in frigo perché non si sapeva quante ne sarebbero arrivate il mese successivo. Se io devo dare una dose e la seconda 21 giorni dopo, io rispetto il protocollo e lascio delle dosi in frigo per garantire la seconda dose, altrimenti ho fatto un danno".

"Ma voi avete fatto un danno comunque - striglia Paragone -. Noi siamo ancora qua a parlare di regioni rosse, arancione rinforzato, di attività commerciali al collasso e posti di lavoro che saltano...".. Sileri sbotta: "Tu sai quanti sono i soggetti sopra gli 80 anni vaccinati a oggi?". "No e non mi interessa" risponde e allora il viceministro lo attacca e urla: "Mi hai dato dell'incapace e allora non parlare!". "Un milione e 400mila anziani sono stati vaccinati, poco meno del 25%". "E allora aprite tutto! Non rompeteci più le scatole con le zone arancioni e le mamme e i papà che si ritrovano a sapere il giorno prima delle scuole chiuse o aperte. Ma dove ci volete portare?".

