Non è L'Arena, l'inchiesta mascherine con la confessione di Antonella Appulo, la collaboratrice di Mario Benotti

Parla la dama nera dell’inchiesta mascherine. In tv da Massimo Giletti a "Non è l’Arena" per la prima volta Antonella Appulo, collaboratrice di Mario Benotti e già segretaria del Pd Graziano del Rio. Lei è indagata per avere ricevuto 53 mila euro dalla famosa commessa delle mascherine consegnate all'ex commissario per l'emergenza Domenico Arcuri a inizio pandemia. Si difende con puntiglio, soprattutto dalla accusa fatta trapelare dai verbali dell’inchiesta di essere l’amante di Benotti, cosa di cui l’ha accusata apertamente anche la compagna dell’ex giornalista Rai, Daniela Guarnieri.

Nei confronti di quest’ultima annuncia querela, su Benotti invece frena. Dice che l’ha aiutata ma che lei con le mascherine non c’entra nulla e molti dei personaggi manco li conosce. Conferma i rapporti di antica data fra Benotti e Arcuri, e racconta anche la conoscenza che ebbe con Romano Prodi. Benotti l’ha aiutata perché innamorato di lei? Insiste Giletti, e la Appulo concede la possibilità facendo capire però di non averlo mai ricambiato sentimentalmente. Deve essersi trattato di amore platonico...

