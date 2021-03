Ecco chi è Masako Katsura, campionessa di biliardo protagonista del doodle di Google

07 marzo 2021 a

In molti oggi si sono chiesti chi è la protagonista del doodle di Google. Si tratta di Masako Katsura, la prima campionessa di biliardo al mondo a competere per un titolo internazionale.

Era soprannominata "Katsy" o "First Lady of Billiards", Google ha deciso di celebrarla alla vigilia dell'8 marzo, Festa della Donna.. Masuko Katsura era una giocatrice di biliardo giapponese di carambola. Giocava begli anni Cinquanta. Gareggiò contro i migliori del mondo, tutti uomini, creando scalpore per la sua abilità. Imparò a giocare dal cognato. Poi affinò la sua tecnica con il campione giapponese Kinrey Matsuyama,

E' stata l'unica giocatrice professionista del Giappone. Si piazzò al secondo posto nel campionato nazionale giapponese di biliardo a tre sponde per tre volte.

