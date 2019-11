Matilde Hidalgo de Procel, Google celebra la pioniera dei diritti delle donne

La protagonista del doodle di oggi, giovedì 21 novembre, è Matilde Hidalgo de Procel, apripista nella lotta per i diritti delle donne. Google ricorda oggi nella pagina del motore di ricerca la donna nata a Loja in Ecuador il 29 settembre 1889, la prima a esercitare il diritto di voto nel suo Paese e a ricevere un dottorato di ricerca. È stata inoltre la prima consigliera eletta in un consiglio comunale. Il suo impegno fu di esempio per migliaia di donne sudamericane che ebbero nuova consapevolezza in tema di diritti civili e lotte sociali.

L'occasione è l'anniversario, oggi , del primo voto di una donna in America Latina il 21 novembre 1889, quando Matilde Hidalgo de Procel esercitò il diritto a Loja e cambiò il futuro di tante donne del suo Paese.