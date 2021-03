Varianti Covid, l'allarme dell'immunologo Francesco Le Foche: "I più colpiti sono i ragazzi"

06 marzo 2021 a

Lancia l’allarme sul Corriere della Sera l’immunologo Francesco Le Foche, del Policlinico Umberto primo di Roma. “I giovani sono socialmente molto esposti e rischiano in misura maggiore di essere contagiati dalle varianti che hanno una trasmissibilità doppia rispetto al ceppo classico”. E ancora: "Bisogna pazientare almeno due mesi finché non ci saranno dosi per vaccinare milioni di persone".

Nell'intervista l'immunologo spiega quanto "devono essere prudenti perché adesso sono loro quelli che rischiano". Aumentando il numero di casi di positività, crescono ricoveri in ospedale e situazioni gravi: "La generazione sotto i 40 deve evitare situazioni non sicure". Il prof, papà di tre figli di 20, 13 e 12 anni, ne sa qualcosa. "Come mai tanti casi?". "Si riuniscono al chiuso - risponde il medico - che è l'ambiente preferito dai virus respiratori come il Sars Cov-2 che con la mutazione inglese ha acquisito la capacità di trasmettersi molto velocemente".

