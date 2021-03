Napoli, perquisiti gli zaini degli scolari. Ma la polizia smentisce

05 marzo 2021 a

Il comandante della Polizia municipale di Napoli, Ciro Esposito, ha smentito la notizia riportata da organi di stampa secondo cui gli agenti intervenuti per verificare la presenza di assembramenti di minori in un sito nei pressi del corso Vittorio Emanuele avrebbero perquisito gli zainetti di alcuni scolari. «Gli agenti hanno agito con la sensibilità e la professionalità che è loro propria», spiega Esposito sottolineando che si tratta di una notizia «che reca danno all’onorabilità del Corpo».

Esposito ricostruisce la vicenda: «Nella mattinata di oggi alcuni agenti di polizia municipale, a seguito di segnalazione pervenuta, si sono recati a verificare la presenza di assembramenti di minori in un sito nei pressi del corso Vittorio Emanuele. La normativa anti Covid vieta riunioni, assembramenti ed eventi. Pertanto, nel momento in cui viene segnalata una possibile violazione in atto che coinvolge minori, gli agenti sono tenuti ad eseguire le verifiche richieste. Appurata la presenza di numerosi bambini in età prescolare, hanno chiesto il supporto dell’unità operativa Tutela minori ed hanno chiesto spiegazioni agli adulti presenti che nei prossimi giorni si recheranno presso gli uffici per offrire dei chiarimenti. Non sono stati pertanto né elevati verbali né presi provvedimenti. Il personale operante svolgerà i dovuti accertamenti inerenti la salvaguardia dei minori», conclude Esposito.

