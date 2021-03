Tagada, Gianfranco Miccichè e il caso vaccini. Lo sfogo contro David Parenzo: "Hai la faccia come il c**o"

Giorgia Peretti 04 marzo 2021 a

Volano insulti tra l’onorevole Gianfranco Miccichè e il giornalista David Parenzo. Durante la puntata di “Tagadà, tutto quanto fa politica” condotta da Tiziana Panella su La 7, l’onorevole mostra in camera un foglio con su scritto “Parenzo ha la faccia come il culo”.

La risposta arriva a seguito della provocazione del giornalista in merito alle dichiarazioni di Miccichè sui vaccini. Infatti, il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, aveva chiesto nei giorni scorsi di “valutare la possibilità di praticare la vaccinazione ai componenti l'Assemblea regionale siciliana ed a tutti i dipendenti, in via precauzionale in vista della discussione per l’approvazione del bilancio e della finanziaria regionale". Proposta, quella del presidente dell’Ars, che scavalcherebbe tutti i comuni cittadini e le categorie più a rischio che sono in lista di attesa da mesi senza risultati. Dichiarazioni che sembrano discutibili agli ospiti in diretta visto il momento di difficoltà in cui si ritrova il paese con i vaccini. Anche i parlamentari regionali del Movimento 5 stelle hanno replicato alla richiesta così: “Piuttosto che pensare agli odiosi e immortali privilegi di questo palazzo. Miccichè pensi alle leggi, visto che lasciano a desiderare parecchio, come testimoniano le freschissime impugnative di Roma".

Ma l’onorevole, certo della sua posizione continua a sostenere la priorità della vaccinazione ai deputati regionali. E alla domanda della padrona di casa “gli over 70 devono essere vaccinati prima di lei?” Miccichè non ha dubbi e replica ancora una volta “No! Assolutamente no.”

