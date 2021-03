Covid, Raoul Casadei ricoverato a Cesena: contagiata tutta la famiglia

03 marzo 2021 a

Raoul Casadei il musicista divenuto famoso come “il re del liscio” è stato ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena a causa del Covid. A dare la notizia è sua figlia Carolina che sul "Resto del Carlino" racconta le condizioni del padre a seguito delle complicazioni legate al virus. “Sta benino la nostra preoccupazione maggiore è stato quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa” queste le dichiarazioni della figlia al quotidiano. I medici a seguito di un’ecografia ai polmoni hanno fortemente consigliato il ricovero alla famiglia anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti lo scorso il 15 agosto. “Lui si è convinto, ma forte com’è con una tempra da leone, è entrato in ambulanza da solo, con le sue gambe, senza barella, in quanto non accusava affanno”, ha proseguito ancora Carolina Casadei. Infine, racconta che il virus non ha risparmiato gli altri componenti della famiglia, l’incubo è partito con la sorella Mirna che è stata la prima ad infettarsi ma ora si trovano tutti in isolamento domiciliare.

